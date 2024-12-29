Якщо ваш телефон не включається, не варто панікувати, адже проблема може бути не такою серйозною, як здається.

Ось 9 перевірених способів, які допоможуть вам вирішити це без допомоги спеціалістів.

Найпоширеніша причина, чому телефон не вмикається — це розряджена батарея. Якщо гаджет не реагує на зарядку, залиште його підключеним на деякий час. Батарея може потребувати більше часу для відновлення. Переконайтеся, що ви використовуєте оригінальний зарядний пристрій. Якщо зарядка працює, але телефон не вмикається, спробуйте залишити його на кілька хвилин, щоб він накопичив необхідну кількість енергії.

Іноді телефон просто зависає. Примусове перезавантаження може повернути його до життя. Для iPhone натискайте кнопку гучності та кнопку вимкнення, а для Android — одночасно кнопки живлення і гучності. Також до проблем приводить батарея, якщо вона здута або її контакти забруднені. Якщо є можливість, замініть батарею або акуратно очистіть контакти. Перевірте, чи не стала батарея непридатною. Якщо телефон перегрівся або переохолодився, дайте йому час, щоб відновити нормальну температуру. Різкі температурні коливання можуть порушити роботу батареї та електроніки.

Якщо це не допомогло - спробуйте вийняти карту пам'яті та SIM-карту. Іноді збої в роботі цих компонентів можуть заважати запуску телефону. Перевірте, чи увімкнеться телефон без них. Якщо ж ваш телефон потрапив у воду, це також може бути причиною несправності. Перевірте індикатор пошкодження рідиною в слоті для SIM-карти або SD-карти. Якщо проблема виникла після оновлення програмного забезпечення, спробуйте скинути телефон до заводських налаштувань. Це може допомогти вирішити програмні збої. Якщо жоден з методів не допоміг, можливо, вам доведеться звернутися до спеціалістів.

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