Деякі помилки, які здаються незначними, можуть суттєво погіршити стан акумулятора, а в деяких випадках навіть призвести до поломки.

Однією з головних помилок є заряджання телефону, не знімаючи захисний чохол. На перший погляд, це не здається проблемою, але на практиці призводить до перегріву, який негативно позначається на стані акумулятора. Тепло, що виділяється у процесі зарядки, накопичується всередині чохла, підвищуючи внутрішню температуру пристрою.

Постійне перегрів прискорює деградацію літій-іонних батарей, знижуючи їхню ємність.

Ще одна поширена помилка – використання неоригінальних зарядних пристроїв. Зарядний пристрій, який не відповідає стандартам виробника, може подавати неправильну напругу або струм. Це створює ризик перегріву, стрибків напруги та навіть короткого замикання. Особливо небезпечні дешеві кабелі, які не оснащені системами захисту.

Найбільш серйозною помилкою є розряджання акумулятора до вкрай низького рівня, особливо до 5% або нижче. Коли батарея розряджається до критичних значень, процес заряджання створює надмірне навантаження на елементи живлення, прискорюючи знос.

Це з особливостями роботи літій-іонних батарей, які чутливі до глибокого розряду. Щоб мінімізувати зношування, рекомендується уникати падіння заряду нижче 15–20%.

Повна зарядка до 100% також небажана. Оптимальний рівень заряду для довгострокової експлуатації пристрою знаходиться в діапазоні від 20 до 80%.

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