Землю на тижні з 30 грудня до 5 січня накриє затяжна магнітна буря, стало відомо, скільки триватиме і як уберегти здоров'я.

Під час магнітних бурь на тижні з 30 грудня до 5 січня багато хто відчуває нездужання, з’являється втома, погіршується настрій і болить голова.

Працівники сонячних лабораторій Meteoagent прогнозують виникнення магнітних бур на тижні з 30 грудня по 5 січня.

Метеозалежні люди відчувають на своєму організмі навіть невеликі сплески сонячної активності.

Деякі люди вкрай гостро реагують на магнітні бурі. У них порушується робота серця, можуть ломити суглоби і загострюватися хронічні захворювання.

Часто “скаче” тиск, з’являється занепокоєння і страх.

Щоб уникнути негативно впливу сонця медики рекомендують в дні магнітних бур більше відпочивати і виключити стресові фактори. Не варто перевантажувати себе фізичною працею або тренуваннями.

Дотримуйтеся правильного харчування і водного режиму, здійснюйте піші прогулянки на свіжому повітрі. Під час магнітних бур на тижні з 30 грудня до 5 січня краще відмовитися від далеких поїздок, особливо в літаку.

Розклад магнітних бур на тижні з 30 грудня до 5 січня:

Слабкі магнітні бурі наприкінці року очікуються 29 та 31 грудня.

1 січня - K-індекс 2 (низька сонячна активність);

2 січня - K-індекс 2 (низька сонячна активність);

3 січня - K-індекс 2 (низька сонячна активність);

4 січня - K-індекс 4 (Магнітна буря середньої сили);

5 січня - K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм).

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