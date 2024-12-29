Під час магнітних бурь на тижні з 30 грудня до 5 січня багато хто відчуває нездужання, з’являється втома, погіршується настрій і болить голова.
Працівники сонячних лабораторій Meteoagent прогнозують виникнення магнітних бур на тижні з 30 грудня по 5 січня.
Метеозалежні люди відчувають на своєму організмі навіть невеликі сплески сонячної активності.
Деякі люди вкрай гостро реагують на магнітні бурі. У них порушується робота серця, можуть ломити суглоби і загострюватися хронічні захворювання.
Часто “скаче” тиск, з’являється занепокоєння і страх.
Щоб уникнути негативно впливу сонця медики рекомендують в дні магнітних бур більше відпочивати і виключити стресові фактори. Не варто перевантажувати себе фізичною працею або тренуваннями.
Дотримуйтеся правильного харчування і водного режиму, здійснюйте піші прогулянки на свіжому повітрі. Під час магнітних бур на тижні з 30 грудня до 5 січня краще відмовитися від далеких поїздок, особливо в літаку.
Розклад магнітних бур на тижні з 30 грудня до 5 січня:
Слабкі магнітні бурі наприкінці року очікуються 29 та 31 грудня.
1 січня - K-індекс 2 (низька сонячна активність);
2 січня - K-індекс 2 (низька сонячна активність);
3 січня - K-індекс 2 (низька сонячна активність);
4 січня - K-індекс 4 (Магнітна буря середньої сили);
5 січня - K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм).
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