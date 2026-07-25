Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області можуть розглянути щодо водопостачання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області поки не вплинуло на більшість рахунків за липень, адже рішення щодо перегляду окремих розцінок ще не набрали чинності, повідомляє Politeka.net.

Для жителів Одеси основні платежі залишаються на попередньому рівні. Профільні структури повідомляють, що всі запропоновані зміни проходять необхідні процедури, тому споживачі продовжують користуватися чинними ставками.

Оплата за вивезення побутових відходів залежить від підприємства, яке обслуговує конкретний будинок або приватне домоволодіння. Нарахування здійснюють відповідно до затверджених показників.

Електроенергія для населення коштує 4,32 гривні за кіловат-годину. Для власників двозонних лічильників у нічний період діє тариф 2,16 гривні, що дозволяє скоротити витрати. Газ від постачальника «Нафтогаз» реалізують по 7,96 гривні за кубометр, окремо оплачується доставка.

Водночас Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області можуть розглянути щодо водопостачання. Проєкт передбачає встановлення вартості 93,66 гривні за кубометр із ПДВ, однак документ поки не затверджений.

Наразі вода разом із водовідведенням обходиться приблизно у 35,16 гривні за кубометр. Також діє абонентська плата за обслуговування мереж у розмірі 94,38 гривні.

Необхідність перегляду пояснюють зростанням витрат на електроенергію, пальне, ремонт обладнання та підтримку інженерної інфраструктури. Остаточне рішення ухвалять після завершення всіх погоджень.

Містянам радять стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади й комунальних підприємств, щоб своєчасно дізнатися про можливе оновлення розцінок.

Джерело: novyny.live

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