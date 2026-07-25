Грошова допомога для ВПО в Миколаївській області доступна для переселенців, що відповідають кільком критеріям.

ВПО та жителі окремих громад Миколаївської області можуть оформити нову грошову допомогу від благодійного фонду «Карітас України», повідомляє Politeka.net.

Програма передбачає щомісячні виплати у розмірі 1 800 гривень протягом шести місяців. Загальна сума фінансової підтримки становитиме 10 800 гривень на одну особу.

Ініціативу реалізують представництво БФ Української Греко-Католицької Церкви «Карітас України», Міжнародна організація з міграції (IOM Ukraine) та Гуманітарний фонд для України (UHF). Проєкт спрямований на підтримку сімей, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах та потребують допомоги для покриття найнеобхідніших витрат.

Подати заявку можуть лише домогосподарства, що належать до вразливих категорій населення та безпосередньо постраждали від збройної агресії рф.

Програма діятиме для мешканців Снігурівської, Горохівської та Широківської територіальних громад;

а також для ВПО, які проживають у Первомайському та Вознесенському районах Миколаївської області.

Окрім екстреної допомоги у розмірі 10 800 гривень, учасники програми зможуть претендувати і на стабілізаційну підтримку. Вона становить 12 300 гривень і виплачуватиметься протягом шести місяців по 2 050 гривень щомісяця.

Кошти нараховуватимуться на банківський рахунок заявника за реквізитами IBAN. Якщо такої можливості немає, виплату можна буде отримати одним платежем через відділення «Укрпошти».

Реєстрацію проводитимуть представники благодійного фонду безпосередньо у громадах. Інформацію про дату, час та місце прийому документів організатори обіцяють завчасно оприлюднювати у місцевих Viber- та Telegram-спільнотах.

Для оформлення грошової допомоги в Миколаївській області необхідно підготувати:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

довідку про доходи (форми ОК-5 або ОК-7);

довідку внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN;

документ, що підтверджує належність до однієї з визначених категорій вразливості.

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