Подорожчання проїзду в Кропивницькому пов'язане зі збільшенням витрат.

Подорожчання проїзду в Кропивницькому погодив виконавчий комітет міської ради, однак пасажири поки що продовжать користуватися громадським транспортом за чинними розцінками, повідомляє Politeka.net.

Оновлена вартість набуде чинності лише після впровадження електронної системи оплати та транспортних карток.

Таке рішення ухвалили у міській раді після перегляду економічних показників комунального перевізника. У мерії пояснили, що зміни необхідні для підтримки стабільної роботи міських маршрутів в умовах зростання експлуатаційних витрат.

Після запуску безготівкової оплати поїздка у тролейбусі з використанням банківської чи транспортної картки, а також сервісів Apple Pay або Google Pay коштуватиме 12 гривень. Якщо пасажир обере паперовий квиток, доведеться сплатити 15 гривень. Такий самий електронний тариф передбачили й для перевезення багажу.

Для власників персоніфікованих пільгових карток встановили ціну 11 гривень. Інші категорії громадян, які мають право на пільги, оплачуватимуть 10,30 гривні.

В автобусах КП «Електротранс» безготівкова оплата становитиме 18 гривень. Стільки ж коштуватиме електронне оформлення перевезення багажу. За паперовий квиток разом з одним місцем для речей необхідно буде віддати 20 гривень. Для пільгових пасажирів діятимуть окремі розцінки — 17 або 16,20 гривні залежно від статусу.

У міській владі зазначають, що подорожчання проїзду в Кропивницькому пов'язане зі збільшенням витрат на електроенергію, пальне, запасні частини, шини, ремонт рухомого складу та оплату праці працівників. Додатковим навантаженням залишається забезпечення безкоштовних перевезень для окремих категорій населення.

Посадовці переконані, що оновлені розцінки допоможуть зберегти стабільну роботу комунального транспорту, уникнути скорочення маршрутів і підтримувати технічний стан рухомого складу. Про дату запуску транспортних карток та початок дії нових тарифів містян пообіцяли повідомити окремо.

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