Запит купити квартиру в Дніпрі залишається серед найпопулярніших на ринку нерухомості, а серед нових пропозицій з'явилися однокімнатні помешкання вартістю від 9 до 10,7 тисячі доларів, повідомляє Politeka.net.

Найдешевший варіант оцінили у 9 000 доларів. Це однокімнатне житло площею 22 квадратні метри в триповерховому будинку. Оселя розташована на другому поверсі та продається після будівельників, що дозволяє новому власнику самостійно виконати ремонт. Передбачені індивідуальне електроопалення, паркувальне місце та необхідні міські комунікації. Поруч працюють супермаркети, школа, поліклініка, ринок і зупинки громадського транспорту.

Ще одна пропозиція також коштує 9 000 доларів. Йдеться про компактне помешкання площею 16 квадратних метрів у двоповерховому будинку. Об'єкт уже облаштований для проживання, має меблі, кухонну техніку, кондиціонер і комору. Власник зазначає, що можливий продаж у розстрочку, а також розглядає варіант обміну. Поблизу розташовані парк, водойма та необхідна інфраструктура.

Третій варіант виставили за 10 700 доларів. Смарт-житло площею 17,2 квадратного метра знаходиться на другому поверсі двоповерхової будівлі. Усередині виконано косметичний ремонт, встановлено меблі, пральну машину, плиту, варильну поверхню, телевізор, проведено швидкісний інтернет. Опалення індивідуальне електричне. За словами продавця, до Київського ринку та великих магазинів можна дістатися приблизно за десять хвилин.

Для покупців, які планують купити нерухомість, Дніпро нині пропонує одразу кілька доступних варіантів у бюджетному сегменті. Кожна квартира відрізняється площею, рівнем готовності та комплектацією, що дозволяє обрати житло відповідно до власних потреб і фінансових можливостей.

Джерело: olx

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