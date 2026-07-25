Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігові відбудеться вже з 1 серпня, повідомляє Politeka.net.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський підписав розпорядження, яким затвердив нову вартість централізованого водопостачання та водовідведення для населення.

Інформацію про зміну цін надає водоканал.

Після перегляду мешканці сплачуватимуть 40,50 гривні за кубометр водопостачання та 37,21 гривні за кубометр водовідведення. Порівняно з чинними розцінками плата зросте у 2,6 та 2,4 раза відповідно.

У КП «Чернігівводоканал» нагадують, що попередні тарифи залишалися незмінними з 2022 року. За цей час значно подорожчала електроенергія, збільшилися витрати на заробітну плату працівників, паливо, матеріали та обслуговування обладнання.

На підприємстві пояснюють, що за підсумками першого кварталу 2026 року чинні розцінки покривали лише 57,3% фактичної собівартості водопостачання та 65,8% витрат на водовідведення. Через це комунальне господарство працювало в умовах постійного фінансового дефіциту.

Саме тому підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігові пояснюють необхідністю забезпечити стабільне функціонування системи та підтримувати безперервне надання послуг для споживачів.

Директор КП «Чернігівводоканал» Сергій Малявко зазначив, що нову вартість варто оцінювати у порівнянні зі щоденними витратами. За його словами, сума, яку середньостатистична родина сплачуватиме за воду протягом місяця, часто менша за кошти, які багато людей витрачають за один день на відпочинок, напої чи інші покупки.

Керівник підприємства наголосив, що головна мета перегляду полягає не у збільшенні прибутків, а у можливості покривати реальні виробничі витрати, своєчасно ремонтувати мережі, підтримувати обладнання у справному стані та гарантувати безперебійне водопостачання для жителів міста.

Нові тарифи почнуть діяти з 1 серпня. У водоканалі закликають споживачів врахувати зміни під час планування сімейного бюджету та своєчасно оплачувати отримані послуги.

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