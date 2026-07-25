Дефіцит продуктів в Хмельницькій області може стати предметом обговорення лише у випадку подальшого скорочення світової пропозиції.

Дефіцит продуктів в Хмельницькій області наразі не прогнозується, однак ситуація на світовому ринку томатів може вплинути на ціни овочевої продукції через несприятливі погодні умови у країнах-виробниках, повідомляє Politeka.net.

За оцінками аналітиків, нинішній сезон став непростим для галузі. Посуха, тривалі періоди спеки, сильні опади та різкі температурні зміни зменшили очікуваний урожай у державах, які традиційно забезпечують значну частину міжнародних поставок.

Експерти пояснюють, що в одних регіонах виробники зіткнулися з гострою нестачею вологи, тоді як інші постраждали від підтоплень. Такі умови сприяли поширенню хвороб рослин і негативно позначилися на продуктивності полів.

Українські аграрії також працювали в умовах кліматичних викликів. Найбільші ризики фіксували у східній частині країни, де суха погода тривала найдовше. Попри це, попередні прогнози щодо врожаю залишаються відносно стабільними.

Дефіцит продуктів в Хмельницькій області може стати предметом обговорення лише у випадку подальшого скорочення світової пропозиції. Навіть за достатнього внутрішнього виробництва міжнародна ситуація здатна впливати на формування роздрібної вартості.

Фахівці зазначають, що український збір томатів очікується приблизно на рівні минулого року. Це допоможе уникнути різкого скорочення асортименту, хоча повністю відокремити внутрішній ринок від глобальних процесів неможливо.

Представники галузі наголошують, що кліматичні зміни дедалі сильніше впливають на сільське господарство. Через це виробники впроваджують сучасні технології, використовують більш стійкі сорти та вдосконалюють способи збереження вологи.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від погодних умов упродовж найближчих місяців. Саме вони визначатимуть обсяги майбутнього врожаю та можливі зміни цін на томати й іншу овочеву продукцію.

Джерело: agroter

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