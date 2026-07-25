Надбавка до пенсії з 1 серпня у Миколаївській області встановлюється у розмірі від 23% до 40% прожиткового мінімуму.

Надбавка до пенсії з 1 серпня у Миколаївській області передбачена для громадян, які мають особливі заслуги перед Україною та відповідають визначеним законом критеріям, повідомляє Politeka.net.

Таку виплату призначають окремо від основного пенсійного забезпечення.

Порядок нарахування регулює Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Право на доплату мають Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, особи, нагороджені чотирма і більше державними орденами після проголошення незалежності, а також громадяни, удостоєні почесних звань «народний» або «заслужений».

Інформацію про це надає ПФУ.

До переліку отримувачів входять також ветерани війни, відзначені державними нагородами за мужність, видатні спортсмени, космонавти, члени льотно-випробувальних екіпажів, лауреати державних премій, матері, які виховали п'ятьох і більше дітей, а також борці за незалежність України у ХХ столітті, реабілітовані відповідно до законодавства.

Надбавка до пенсії з 1 серпня у Миколаївській області встановлюється у розмірі від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для борців за незалежність України діє окрема виплата, яка після індексації з 1 березня 2026 року становить 5 667,51 гривні.

Звернутися за призначенням можна особисто, поштою або в електронному форматі. Якщо документи подані в повному обсязі, датою звернення вважається день їх отримання Пенсійним фондом. У разі нестачі окремих підтверджень заявнику надають час для їх подання без втрати права на визначену дату оформлення.

Після збільшення прожиткового мінімуму суму доплати перераховують автоматично. Закон також передбачає підтримку непрацездатних членів сім'ї померлого одержувача. Один утриманець може отримувати 70% належної надбавки, а двоє чи більше — 90% від суми, яка була призначена або могла бути встановлена померлому.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога надається в Миколаївській області: кому з пенсіонерів доступні щомісячні виплати

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: стало відомо, наскільки складною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.