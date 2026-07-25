Дефіцит продуктів у Львівській області наразі не прогнозують, однак затяжна літня посуха може вплинути на врожай кукурудзи та соняшнику, що здатне позначитися на вартості окремих товарів у найближчі місяці, повідомляє Politeka.net.

Аналітики аграрного ринку наголошують, що липень і серпень є визначальними для розвитку пізніх культур. Якщо спека триватиме без достатньої кількості опадів, це може знизити майбутні показники збору.

За словами експерта асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максима Гопки, за найгіршого сценарію втрати кукурудзи можуть досягти 20%, тоді як соняшнику — близько 15%. Водночас фахівець підкреслює, що можливе формування кліматичного явища Ель-Ніньйо у другій половині 2026 року ще не свідчить про неминучий розвиток масштабної посухи.

Кінцевий результат визначатиме поєднання кількох чинників: тривалого періоду високих температур, нестачі дощів і погодних умов під час формування зерна. Найбільш чутливою культурою залишається кукурудза, тоді як соняшник краще витримує посушливу погоду, хоча теж може втрачати продуктивність.

Дефіцит продуктів у Львівській області залежатиме від підсумків жнив. Якщо обсяги зернових та олійних культур скоротяться, це може відобразитися на пропозиції окремої продукції й ціновій ситуації. Експерти зазначають, що про системну нестачу продовольства наразі не йдеться.

Найскладніші умови прогнозують для південних регіонів. Під найбільшим ризиком залишаються Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області, де дефіцит вологи відчувається найсильніше.

До територій із підвищеною ймовірністю нижчої врожайності також відносять Дніпропетровщину, Кіровоградщину, а частково Полтавщину й Черкащину. Саме погодні чинники визначать остаточний результат сезону.

Сільгоспвиробники вже впроваджують посухостійкі гібриди, сучасні методи обробітку полів і технології збереження вологи. Якщо до завершення літа кількість опадів збільшиться, очікувані втрати можуть бути меншими, ніж передбачають попередні оцінки.

Джерело: e-land.ua

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