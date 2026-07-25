Доплати для пенсіонерів у Одеській області доступні для різних категорій українців.

Частина пенсіонерів у Одеській області має право на спеціальну вікову доплату, яка щомісяця нараховується до основного розміру пенсії, повідомляє Politeka.net.

Розмір такої надбавки залежить від віку отримувача та призначається автоматично за умови відповідності встановленим вимогам.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, право на вікову доплату мають громадяни, які досягли 70-річного віку та отримують пенсію за віком. Водночас загальний розмір їхньої щомісячної пенсійної виплати не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.

Додатково звертатися до ПФУ для оформлення цієї надбавки не потрібно — вона призначається автоматично та виплачується разом із пенсією.

У ПФУ звертають увагу, що в перший місяць після досягнення відповідного віку сума доплати може бути меншою. Якщо пенсіонер народився першого числа місяця, він отримає надбавку в повному обсязі. Якщо ж день народження припадає, наприклад, на 20 число, доплата буде нарахована лише за дні після досягнення відповідного віку.

Розмір вікової доплати для пенсіонерів у Одеській області залежить від вікової категорії:

від 70 до 74 років — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

від 80 років і старше — 570 гривень.

Окрім вікової доплати, окремі категорії пенсіонерів можуть претендувати й на інші види державної підтримки. Зокрема, самотнім громадянам віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду, передбачена спеціальна доплата за станом здоров'я.

Розмір такої допомоги становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на сьогодні ця виплата складає 1 038 гривень на місяць.

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