Жінці загрожує ув’язнення терміном до дванадцяти років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Прокурори Кіровоградщини передали до суду обвинувальний акт щодо жінки, яка допомагала окупантам у проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Згідно з повідомленням прокуратури, жителька Запоріжжя була включена до складу територіальної виборчої комісії №19, що охоплює село Михайлівка Василівського району на Запоріжчині.

Окрім того, жінка, будучи керівником Михайлівського районного відділу всеросійської політичної партії «Единая россия», брала участь у низці пропагандистських заходів, організованих владою країни-агресора, у тому числі серед молоді.

Досудове розслідування триває за процедурою «in absentia», а оперативний супровід забезпечує Управління СБУ в Кіровоградській області.

Крім того, відповідно до санкцій статті Кримінального кодексу України, жінці загрожує ув’язнення терміном до дванадцяти років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років, із конфіскацією майна.

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Під час слідства стало відомо, що цей чоловік перебував на лікуванні в психіатричній лікарні, після чого добровільно з'явився до правоохоронців.