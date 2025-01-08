Для оформлення виплати необхідно звернутись по детальну інформацію за телефонами, які діють у різних районах міста.

Мешканці Херсона мають можливість отримати фінансову допомогу на оплату лікування в межах програми "Соціальний захист".

Як зазначає мер міста Роман Мрочко, сума допомоги варіюється від 3 до 5 тисяч гривень, залежно від виду медичних послуг.

Одноразова фінансова підтримка надається в таких випадках:

5 000 грн — для стаціонарного лікування або операцій при онкозахворюваннях (злоякісні новоутворення);

3 000 грн — для позбавлення від онкозахворювань, які не проходили стаціонарне лікування;

5 000 грн — для оперативного втручання на серці та судинах;

5 000 грн — для ендопротезування суглобів.

Для оформлення виплати необхідно звернутись по детальну інформацію за телефонами, які діють у різних районах міста:

Дніпровський район: 099 25 35 491;

Корабельний район: 050 87 51 141;

Центральний район: 066 44 79 236.

Також Politeka писала про те, що у 2025 році в Україні не планується підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Це означатиме, що реальні доходи найбільш уразливих верств населення, зокрема тих, хто отримує мінімальні пенсії та зарплати, значно знизяться через інфляцію. Бюджет на 2025 рік не передбачає індексації соціальних стандартів, тому мінімальні доходи залишаться на тому ж рівні, тоді як ціни можуть зростати на 6,9%.

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