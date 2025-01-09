Кіберзлочинці не припиняють намагатися отримати доступ до особистої інформації користувачів, і навіть найуважніші можуть потрапити на гачок зловмисників.

Кожен користувач Telegram може зіткнутися з великою проблемою — зломом акаунта.

Експерти зазначають, що якщо ви раптом виявили, що ваш профіль зламано, не варто панікувати: існують способи відновити доступ до акаунта. Іноді злам акаунта не проявляється одразу. Наприклад, вам можуть надсилати сповіщення про спроби входу з невідомих пристроїв або просто «викидати» з акаунта. Якщо ви помітили таку активність або з'явились незнайомі налаштування, це тривожні сигнали.

Додаткові ознаки зламу: отримуєте сповіщення про спробу входу з нового місця або пристрою, яких не використовували; виявляєте незвичні зміни в налаштуваннях або повідомлення, які ви не надсилали; несподівано бачите активні сеанси на незнайомих пристроях.

Як діяти, якщо зламали Telegram?

Перевірте активні сеанси

Заходьте в налаштування через комп'ютер або інший пристрій. Відкрийте розділ «Активні сесії» і перегляньте, де ще здійснювався вхід. Якщо помітили незнайомі пристрої, натискайте «Завершити всі сеанси».

Змініть пароль

Встановіть складний пароль, поєднуючи букви, цифри та символи. Це ускладнить зловмисникам спроби знову захопити акаунт.

Увімкніть двофакторну автентифікацію

Цей захід забезпечить додатковий рівень захисту. Для кожного входу вам буде надсилатись код на телефон або електронну пошту.

Зверніться до служби підтримки Telegram

Якщо самостійно відновити доступ не вдалося, зв’яжіться з підтримкою Telegram. Описавши свою проблему, ви зможете отримати допомогу.

Іноді заходи безпеки не дають бажаного результату. У такому випадку є кілька варіантів: зачекайте, поки зловмисники самі вийдуть з профілю, видаліть акаунт, якщо втратили доступ до важливих каналів і повідомлень, заблокуйте SIM-карту через мобільного оператора.

Також не забудьте попередити друзів і підписників у соцмережах про те, що ваш акаунт зламано. Шахраї можуть використовувати ваше ім’я для поширення шкідливих посилань.

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