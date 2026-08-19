Пенсія в Полтавській області залежить насамперед від результатів оцінювання та дотримання встановлених строків.

Пенсія в Полтавській області у разі зміни групи інвалідності, відновлення здоров’я або пропуску оцінювання виплачується за визначеними правилами, повідомляє видання Politeka.net.

Якщо людині встановили іншу групу, новий розмір нараховують із дня відповідної зміни. Водночас при переході на нижчу категорію попередню суму зберігають до кінця місяця, коли відбулося переоформлення.

Інфлрмацію про це надає ПФУ.

Після повторного огляду, за результатами якого особу визнають здоровою, кошти виплачують до завершення місяця, на який була встановлена інвалідність.

Окремий порядок передбачений для тих, хто не з’явився на оцінювання повсякденного функціонування у визначений термін. У такому випадку нарахування припиняють із першого числа місяця, що настає після періоду, коли мало відбутися обстеження.

Якщо строк пропущено з поважної причини або під час наступного оцінювання знову підтверджено інвалідність, виплати можуть поновити. Гроші нараховують від дати припинення до проведення процедури, але не більш як за три роки. Для цього експертна команда повинна підтвердити інвалідність за відповідний період.

Якщо під час нового оцінювання встановили іншу групу — вищу чи нижчу, — за минулий час розрахунок проводять за попередньою категорією.

Коли нарахування припинили через відновлення здоров’я або пропуск процедури без поважної причини, після повторного встановлення інвалідності раніше призначене забезпечення можна поновити з дати нового встановлення. Це можливо, якщо після припинення минуло не більше п’яти років.

Якщо п’ятирічний строк минув, попередню виплату не поновлюють. У такій ситуації її призначають повторно відповідно до загальних вимог.

Для отримувачів, яких стосуються ці правила, Пенсія в Полтавській області залежить насамперед від результатів оцінювання та дотримання встановлених строків.

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