Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 20 по 26 серпня показує, що синоптики попередили про пік спеки до +32°, а наприкінці тижня очікується прохолодніше повітря та можливі опади.

попередній тижневий прогноз погоди для Харківської області вже попереджав про спеку, а новий тиждень з 20 по 26 серпня принесе харків'янам чергову хвилю тепла з піком до +32° та коротким похолоданням наприкінці періоду.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня триматимуться в межах від +24° до +32°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +14°...+22°.

У четвер, 20 серпня, у Харківській області буде малохмарно і без опадів: вдень повітря прогріється до +27°, а вночі охолоне до +14°.

У п’ятницю, 21 серпня, синоптики обіцяють подальше потепління: стовпчики термометрів вдень підіймуться до +31°, вночі — до +20°, хмарність незначна, опадів не прогнозують.

У суботу, 22 серпня, очікується пік тижневої спеки — до +32° вдень, вночі +20°, небо залишиться малохмарним, без опадів.

У неділю, 23 серпня, температура трохи знизиться: вдень до +30°, вночі до +20°, хмарність незначна, опадів не передбачається.

У понеділок, 24 серпня, погода утримається на позначці +30° вдень, вночі повітря буде трохи теплішим — близько +21°, без опадів.

У вівторок, 25 серпня, вдень знову потепліє до +32°, вночі до +22°, і синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 26 серпня, температура вдень опуститься до +24°, вночі — до +21°, хмарність незначна, можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 22 серпня, з денною температурою до +32°, а найпрохолодніше буде в середу, 26 серпня, коли термометри покажуть лише +24°. Перепад температур за тиждень становитиме 8°, а опади прогнозують у вівторок і середу, 25 та 26 серпня.

У спекотні дні, особливо 22 та 25 серпня, лікарі радять пити більше води, уникати перебування під прямими сонячними променями в обід і планувати активні справи на ранкові або вечірні години. У дні з можливими опадами варто мати при собі парасольку та бути обережними на дорозі, а через похолодання наприкінці тижня людям похилого віку краще одягатися тепліше.

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