Графіки відключення світла у Київській області на 20 серпня заплановані в окремих населених пунктах.

Графіки відключення світла у Київській області на 20 серпня передбачають планові перерви в електропостачанні, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла в Київській області на 20 серпня пов’язані з проведенням ремонтних і технічних робіт на електромережах. Рекомендуємо зарядити телефони, ноутбуки, павербанки та інші пристрої, а також заздалегідь виконати побутові справи, для яких необхідна електроенергія.

У селі Чирське електропостачання планують обмежити з 08:30 до 20:00. Перерва може тривати 11:30 годин. До графіка увійшли такі адреси:

Київська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 38/2, 38-А, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 91, 93, 95, 97

Набережна — 2, 4, 8, 14, 24

Підгірна — 1, 2, 5, 9, 17, 21

Покровська — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 34А

Найдовший період без електроенергії передбачений для частини споживачів у селі Гайшин. Тут планові роботи триватимуть з 08:00 до 20:00, тому максимально можлива тривалість знеструмлення становитиме 12 годин за такими адресами:

Вишнева — 3, 5

Гайова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 64а, 66, 68, 72, 74, 76, 78

Завірська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16

Космонавтів — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Лугова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Миру — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22

Набережна — 1, 7, 50, 52

Переяслівська — 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31А, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49/1, 49/2, 53, 55, 55/1, 57, 59

Покровська — 1, 1-а, 2, 3, 6А, 7/1, 7/15, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 15, 15/а, 15А

Польова — 2, 3, 4, 4А, 5, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17/ 2, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36

Садова — 5, 7

Святкова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17

Сонячна — 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Стаднійчука Івана — 30

Шевченка — 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 94

Шевченка Тараса — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12.

Джерело: Переяславська територіальна громада.

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