Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 20 серпня будуть тривати за різними часовими проміжками.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 20 серпня передбачають тимчасові перерви в електропостачанні за низкою адрес, пише Politeka.net.

Причиною стануть планові та профілактичні роботи на електромережах. Енергетики проводитимуть необхідне технічне обслуговування електрообладнання, через що мешканцям окремих населених пунктів доведеться на багато годин залишитися без електроенергії.

Довгі знеструмлення 20 серпня передбачене у Жовтих Водах. Роботи триватимуть із 07:30 до 18:00, тому за окремими адресами світла може не бути до 10,5 години. До переліку потрапили вулиці:

Базарна — 31, 42, 44, 46, 46Б, 46В, 48, 50, 52

Будівельників — 1–6, 9–15 (непарні), 15А, 17–27 (непарні)

М. Пошедіна — 1–6

Транспортна — 1–3, 5–16, 18, 22, 24, 26

Українська — 9, 10, 12–22, 26, 28–36, 36А, 37–39, 39А, 40–42

Шевченка — 6

Шкільна — 1, 1А, 2–4, 6, 32, 52А

Героїв УПА — 137

пров. Дачний — 3

пров. Майданівський — 2, 3, 5–7, 9–14, 18–28 (парні)

У такому ж часовому проміжку — з 07:30 до 18:00 — планові роботи проведуть у селі Мар'янівка. Тимчасово без електропостачання можуть залишитися споживачі за такими адресами:

пров. Виноградний — 13

пров. Горіховий — 17, 20

пров. Дачний — 1, 2, 5, 7, 14, 18, 19, 24, 28

Березнева — 46, 48, 50–52, 52А, 53, 55, 55А, 57–95 (непарні)

Героїв Чорнобиля — 7–17 (непарні)

Ще одна група адрес потрапила до графіка з 08:00 до 18:00. Таким чином, максимально можливий час без електроенергії становитиме 10 годин. У Кривому Розі обмеження стосуватимуться адреси:

пр-т Перемоги — 38, 38А, 38Б

Протягом цього ж періоду, з 08:00 до 18:00, електроенергію планують обмежити й у селі Вільне. До графіка увійшли будинки на вулицях:

Гагаріна — 1–13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24–26, 26А, 27, 28

Кузьми Скрябіна — 1–12, 12А, 14, 14А, 15–20, 20А, 21, 21А, 22–29, 29А, 30–34

Слов'янська — 8–22

Соборна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5–8, 8А, 9–25, 27–31, 33

Окремий часовий проміжок передбачений для села Червона Колона. Тут роботи проводитимуть із 11:00 до 18:00. Без світла можуть залишитися споживачі за такими адресами:

Заводська — 3–9 (непарні), 13–27 (непарні), 31–45 (непарні), 49–57 (непарні)

Набережна — 1–9, 11–23, 25–33, 36, 39, 43–50.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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