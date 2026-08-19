Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 20 по 26 серпня обіцяє спекотну погоду, а стовпчики термометрів удень підійматимуться до +33°. Синоптики Українського гідрометцентру попередили, коли очікується пік тепла, а коли трохи прохолодніше.

Синоптики розповідали про спекотну погоду минулого тижня у Дніпропетровській області, і нова прогнозна неділя обіцяє ще один спекотний період з 20 по 26 серпня. Протягом семи днів температура вдень коливатиметься від +27° до +33°, а найтеплішим стане день у неділю, 23 серпня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, температура повітря вдень протягом тижня триматиметься в діапазоні від +27° до +33°, а вночі — від +15° до +21°. Опадів на цьому тижні не прогнозують.

У четвер, 20 серпня, повітря прогріється до +27°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +15°. Небо залишиться малохмарним, опадів не передбачається.

У п’ятницю, 21 серпня, температура підійметься до +30° вдень, а вночі очікується +19°. Хмарність — малохмарно, без опадів.

У суботу, 22 серпня, стовпчики термометрів досягнуть +32° вдень, вночі — +18°. Синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів.

У неділю, 23 серпня, очікується найтепліший день тижня — повітря прогріється до +33°, а вночі температура утримається на позначці +21°. Небо залишиться малохмарним, опадів не передбачається.

У понеділок, 24 серпня, спека трохи відступить — вдень +29°, вночі +21°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У вівторок, 25 серпня, температура вдень опуститься до +27°, вночі — до +19°. Синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів.

У середу, 26 серпня, повітря прогріється до +29° вдень, а вночі очікується +20°. Хмарність стане мінливою, опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 23 серпня, з температурою +33°, а найпрохолоднішим — четвер, 20 серпня, коли вдень буде лише +27°. Перепад температур за тиждень становить 6°. Опадів протягом усього періоду не прогнозують.

Через спекотну погоду з температурою від +27° до +33° синоптики радять мешканцям Дніпропетровської області пити більше води, уникати тривалого перебування на сонці в обідні години та планувати активні справи на ранок або вечір. Головні вуличні заходи краще перенести на прохолодніші частини доби, а людям похилого віку та дітям варто обмежити перебування під прямими сонячними променями.

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