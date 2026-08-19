Жителям, які потрапили до графіка відключення світла у Кіровоградській області на 20 та 21 серпня, варто заздалегідь підготуватися.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 20 та 21 серпня вводять через профілактичні та планові ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 20 та 21 серпня стосуються конкретних будинків і вулиць, тому навіть у межах одного населеного пункту ситуація може відрізнятися. Нижче наведено повний перелік адрес, які потрапили до графіка.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», найбільший перелік адрес на 20 серпня припадає на Олександрівку. Тимчасові обмеження електропостачання заплановані у пікові години - з 09:00 до 17:00 за такими адресами:

Олександра Назаренка — 2;

Юрія Кулинича — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30А, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Ярослава Мудрого — 1, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 1Б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9;

О. Куценова — 2;

Миру — 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 5, 6, 7, 8, 9;

Олега Антонова — 1, 10, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Леоніда Каденюка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Євгена Маланюка — 1, 10, 11, 12, 14, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Зоряна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 6, 7, 8, 9;

Захисників Херсону — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8;

Валентина Петренка — 1–97, 1А, 2А, 56А;

пров. Київський — 1, 2, 3;

Ринкова — 10–94, 2А, 3А, 37А, 45А, 45Б, 55А, 55Б, 55В, 60А, 60Б, 78А, 80А, 84А, 86А, 88А, 94А;

пров. Ринковий — 10, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 34, 38, 40;

Шкільна — 54–113, 58А, 71А, 79А, 87А, 90А, 92А, 103А;

Добровольців — 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 5, 7, 9;

пров. Миру — 4;

Ігоря Сікорського — 1–80, 1А, 32А, 36а, 66а;

Тясминська — 1–112, 19А, 23А, 25А, 27А, 27б, 33А, 102А, 108А, 110А, 110Б, 112А;

Кам'янська — 1–178, з 23А, 25А, 44А, 46А, 48а, 56А, 76А, 101а, 103А, 114А, 119А, 126А, 132А, 134А, 140А, 142А, 148А;

пров. Кам'янський — 1, 3, 5, 7, 9;

Холодноярська — 9;

Одеська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Севастопольська — 11, 2, 3, 4, 6, 7, 8;

Євгена Коновальця — 1–61, 26А, 26Б, 28А, 28Б, 28В, 28Г.

Окремі споживачі залишаться без електроенергії також у Старій Осоті. Відключення триватиме вісім годин — із 09:00 до 17:00. До графіка включено:

вул. Молодіжна — 100, 100А, 108, 126, 146, 76, 80, 92, 98.

Наступного дня, 21 серпня, планові обмеження охоплять одразу кілька населених пунктів. У Трилісах електроенергію з 09:00 до 18:00 можуть відключити за такими адресами:

В. Шаповала: 3, 4, 5, 6, 10;

Набережна: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 15, 17, 43, 45.

У селі Соснівка з 09:00 до 18:00 до графіка потрапили вулиці:

Павловського: 37, 65;

Шкільна: 1, 13, 14, 15.

У селі Гутницька з 09:00 до 18:00 години електропостачання обмежать на вісім годин. Відключення стосуватимуться таких адрес:

Лісова: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 39, 41;

Центральна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 34, 38, 42, 44, 48, 50;

Партизанів України: 5, 6, 9, 13.

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