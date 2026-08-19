Тривалі графіки відключення світла запланувати у Вінницькій області на 20 серпня.

Українцям показали детальні графіки відключення світла, що були заплановані у Вінницькій області на 20 серпня, повідомляє Politeka.net.

У Вінницькій області на 20 серпня 2026 року заплановані тимчасові обмеження електропостачання. Частину українців попередили про відключення світла у зв’язку з проведенням необхідних робіт на електромережах.

За інформацією АТ «Вінницяобленерго», у Бернашівці обмеження електропостачання з 09:00 до 16:00 торкнуться одного будинку:

Левадівська: 17.

Найбільший перелік адрес запланованих відключень з 09:00 до 16:00 припадає на Мервинці. До графіка увійшли такі будинки:

Гагаріна: 2;

Кільцева: 44, 52;

Кругова: 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 42, 44, 46, 58, 70, 82, 90, 92, 94, 102, 700, 701;

Набережна: 1, 2, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32А, 34, 35, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 506, 507, 509, 533;

Центральна: 1, 1А, 2, 7/1, 8А, 9, 9А, 9Б, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 44, 52, 505, 508;

Шевченка: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 34, 39, 45, 49, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 67, 74, 500;

провулок Шевченка: 4, 8, 11, 47.

У селі Новомикільськ з 09:00 до 16:00 населення також попередили про заплановане обмеження електропостачання. Відключення стосуватимуться будинків на двох вулицях:

Лермонтова: 22, 42, 603, 606;

Некрасова: 3, 5, 6, 7, 13, 18, 19, 20, 23, 34, 36, 38, 43, 49, 72, 73, 77, 600, 601, 602, 604, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619.

Ще один населений пункт, який потрапив до графіка, — Гамулівка. Тут з 09:00 до 16:00 тимчасово обмежать електропостачання за такими адресами:

Бабчинецька: 1Б;

Гірська: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 42;

Садова: 1, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 39.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, До 20 000 гривень компенсації ветеранам на Вінниччині: як отримати допомогу.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Вінницькій області: вартість у магазинах суттєво змінилася.

Як повідомляла Politeka, Житло з роботою та підготовка до зими: як ВПО отримати допомогу у Вінницькій області.