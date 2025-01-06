"ПриватБанк" може стягувати комісію за деякими пакетами послуг, навіть якщо умови безкоштовного використання були виконані.

Про це повідомляє портал "Мінфін", на якому користувачі можуть залишати звернення до банків. Зокрема, у випадку пакета Premium PLUS банк іноді прирівнює певні операції до "винятків", що передбачають оплату.

Один із клієнтів "ПриватБанку" розповів, що користувався пакетом Premium PLUS, за умовами якого банк не мав би стягувати комісію за користування. Проте, в результаті йому все ж було нараховано плату.

"Зіштовхнувся з дрібною махінацією ПриватБанку в рамках пакета Premium PLUS. Банк зняв комісію за користування пакетом, хоча умови безкоштовного використання були виконані", — повідомив він.

Він дізнався, що комісія була списана через те, що банк вирішив прирівняти операції, здійснені через GPay з кодом MCC 9311/Податкові платежі, до одного з винятків, таких як оплата комунальних послуг чи платежі за реквізитами з номером IBAN.

Цікаво, що ані код MCC 9311, ані "податковий платіж" не є частиною винятків, проте банк має право віднести їх до цієї категорії і таким чином виключити з безкоштовних операцій, що гарантують безплатне обслуговування пакета.

Клієнт "ПриватБанку" звернувся зі скаргою до Національного банку України (НБУ), оскільки з таким підходом фінустанова може вважати будь-яку операцію винятковою.

У відповіді представник "ПриватБанку" не пояснив чітко, чому були списані кошти за безкоштовні послуги, але пообіцяв вирішити ситуацію особисто.

Згідно з інформацією на сайті "ПриватБанку", для пакета Premium PLUS безкоштовне обслуговування гарантується за умови витрат на суму від 30 тисяч гривень на місяць при розрахунках карткою в торгових точках і в інтернеті.

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