Віковий діапазон обвинувачених — від 27 до 42 років, усі учасники групи наразі перебувають під вартою.

Шахраї обкрадали загиблих військових у морзі Дніпра - обвинувальний акт щодо осіб, причетних до викрадення майна загиблих військових на суму 1,5 млн грн, вже передано до суду.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, група осіб, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадала SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських воїнів. Серед учасників злочинної групи був ІТ-фахівець, який змінював паролі та отримував доступ до онлайн-банкінгу загиблих, після чого шахраї знімали гроші, оформлювали кредити на їх імена і переказували кошти на свої рахунки.

Слідство встановило, що серед фігурантів є санітар моргу, працівник бюро судово-медичної експертизи, ІТ-фахівець, який зламував банківські додатки, а також рецидивіст, котрий уже мав судимість. Віковий діапазон обвинувачених — від 27 до 42 років. Усі учасники групи наразі перебувають під вартою.

Також раніше стало відомо, про схожий випадок. Відомо, що злочинна група осіб створила фішинговий веб-сайт "єДопомога", куди заманювала людей з метою отримати доступ до їх рахунків та привласнити гроші. Жертвами злочинців стали вісім громадян, у яких шахраї відібрали загалом майже 100 тисяч гривень.

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