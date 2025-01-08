Відтепер, якщо військовий не залишив письмового розпорядження, кошти розподіляються між кількома родичами.

З 1 лютого 2025 року змінюється порядок виплат родинам військових, які перебувають у полоні чи зникли безвісти.

У чому полягатимуть зі зміни, в коментарі NV пояснив військовий адвокат та юрист Центру підтримки ветеранів Роман Лихачов.

Як працюватимуть нові правила

Раніше грошове забезпечення полонених або зниклих безвісти військових у розмірі становило близько 120 тисяч гривень щомісяця отримував лише один член родини — подружній партнер. Відтепер, якщо військовий не залишив письмового розпорядження, кошти розподіляються між кількома родичами. Частина грошей (50% або 80%, залежно від ситуації) зберігається у військовій частині до повернення військового або підтвердження його статусу.

Плюси і мінуси

За словами адвоката Романа Лихачова, новий порядок дозволяє залучити до виплати більше родичів, але сума для кожного буде меншою. Раніше кошти отримував лише партнер, що нерідко спричинило конфлікти. Тепер можна уникнути судових зборів, якщо військовослужбовець попередньо оформить письмове розпорядження, вказавши, кому і в якій пропорції виплачувати кошти.

у разі смерті військового невиплачені кошти стануть частиною спадщини. Виплати не нараховуватимуться родичам, якщо військовий добровільно здався в полон, залишив частину без дозволу або був визнаний дезертиром.

Впровадження і проблеми

Територіальні центри комплектування мають до 1 лютого передати дані отримувачів виплат, але через кібератаки на реєстрі виконання цього завдання ускладнено.

Поки новий механізм застосували лише до ЗСУ.

«Щодо прикордонників і нацгвардійців пояснень немає, хоча ситуація стосується і їх», — наголосив Лихачов.

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