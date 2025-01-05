Зважаючи на глобальні кліматичні зміни та перехід ПЦУ на новий юліанський календар, традиційних «хрещенських морозів» може і не бути.

Синоптики зробили прогноз погоди в Україні на 5 січня.

Відповідно до інформації від "Укргідрометцентру", цього дня похолодання в країні триватиме. У Карпатах температура опуститься до 13° морозу.

На території України опадів не очікується. Лише на півдні можливі незначні опади, проте на дорогах, особливо в інших регіонах, слід очікувати ожеледицю.

Вітер буде західний та південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі температура коливатиметься від 2 до 8° морозу, вдень – від 3° морозу до 4° тепла.

У Карпатах 5 січня також обіцяє бути сухо, але морози будуть відчутніші: вночі та вдень температура становитиме 6-13° морозу.

Що стосується прогнозу для Водохреща, то за словами синоптики Наталії Птухи, в найближчі дні очікуються помірні морози, але вони не будуть надто сильними та довготривалими. Зважаючи на глобальні кліматичні зміни та перехід ПЦУ на новий юліанський календар, традиційних «хрещенських морозів» може і не бути.

Також Politeka писала про те, що до України завітало похолодання, і хоча сильних морозів поки не спостерігається, температура значно знизилася порівняно з попередніми днями.

Якої погоди чекати найближчим часом та чи повернеться потепління, розповіла в ефірі телемарафону представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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