Іноді військові залишають свою частину за винятковими особистими причинами, серед яких може бути стрес, втома від навантаження чи емоційні переживання.
Одним із таких випадків стала втеча 22-річного військовослужбовця, який наважився втекти зі служби через закоханість, але згодом повернувся і поділився своєю історією з журналістами Армія.TV.
За його словами, він закохався в дівчину, і це спонукало його покинути службу, аби бути з нею. Однак стосунки не виправдали його сподівань, і з часом він вирішив повернутися до війська. Важливим фактором стало те, що завдяки декриміналізації самовільного залишення частини, військовий зміг залишитися без серйозних юридичних наслідків.
«Перші кілька місяців я важко переживав цей вчинок, але потім почав шукати можливості для реабілітації. Таким чином, чекав на прийняття закону, який дозволяє повернутися в армію, і активно шукав інформацію в Інтернеті. Знайшов контактний номер, зателефонував до військових, зібрав усі необхідні документи ", — каже він.
Завдяки своїй ініціативі та підтримці служби правопорядку, військовий зміг повернутися до лав ЗСУ, де його повернення сприйняли з розумінням.
Також Politeka писала про те, що у Костопільському райсуді Рівненської області розглянули справу, пов’язану з масовою втечею військовослужбовців з місця їх дислокації.
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