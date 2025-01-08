Однак стосунки не виправдали його сподівань, і з часом він вирішив повернутися до війська.

Іноді військові залишають свою частину за винятковими особистими причинами, серед яких може бути стрес, втома від навантаження чи емоційні переживання.

Одним із таких випадків стала втеча 22-річного військовослужбовця, який наважився втекти зі служби через закоханість, але згодом повернувся і поділився своєю історією з журналістами Армія.TV.

За його словами, він закохався в дівчину, і це спонукало його покинути службу, аби бути з нею. Однак стосунки не виправдали його сподівань, і з часом він вирішив повернутися до війська. Важливим фактором стало те, що завдяки декриміналізації самовільного залишення частини, військовий зміг залишитися без серйозних юридичних наслідків.

«Перші кілька місяців я важко переживав цей вчинок, але потім почав шукати можливості для реабілітації. Таким чином, чекав на прийняття закону, який дозволяє повернутися в армію, і активно шукав інформацію в Інтернеті. Знайшов контактний номер, зателефонував до військових, зібрав усі необхідні документи ", — каже він.

Завдяки своїй ініціативі та підтримці служби правопорядку, військовий зміг повернутися до лав ЗСУ, де його повернення сприйняли з розумінням.

Також Politeka писала про те, що у Костопільському райсуді Рівненської області розглянули справу, пов’язану з масовою втечею військовослужбовців з місця їх дислокації.

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