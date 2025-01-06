Перевірка буде здійснюватися Національною поліцією під час регулювання дорожнього руху.

З 1 січня 2025 року в Україні вступає в силу новий порядок накладення штрафів - перевірка наявності обов'язкового страхування здійснюватиметься за допомогою камер автоматичної фіксації.

Як повідомляється в законі 3720-IX "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", стаття 9 цього закону визначає механізм перевірки страховки.

Перевірка буде здійснюватися Національною поліцією під час регулювання дорожнього руху, контролю за дотриманням Правил дорожнього руху та під час оформлення матеріалів ДТП. Окрім того, використання автоматичних технічних засобів та камер, що працюють в автоматичному режимі, дозволяє проводити перевірку за допомогою фотозйомки та відеозапису.

Це означає, що камери автофіксації, які вже оштрафували водіїв на понад 2,1 мільярда гривень за порушення швидкості та руху по смугах для громадського транспорту, тепер також матимуть змогу штрафувати водіїв за відсутність автоцивілки.

Зазначено, що штраф буде накладено не на водія, а на юридичного власника транспортного засобу. Це викликає суперечності з 61 статтею Конституції України, яка передбачає індивідуальну відповідальність осіб.

Справа щодо відповідності автофіксації Конституції знаходиться на розгляді в Конституційному суді вже більше чотирьох років, але досі не прийнято остаточного рішення. Сума штрафу за відсутність полісу автоцивілки залишається незмінною — 425 грн.

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