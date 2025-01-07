В Україні за рік середня заробітна плата збільшилася на 22% і становить 22,5 тисячі гривень.

Згідно з даними порталу Work.ua, найбільше змін зафіксовано в зарплатах ортодонтів — їхні доходи за рік підвищилися. Якщо минулого року цей фахівець отримав у середньому 25 тисяч гривень, то на кінець 2025 року його заробітна плата досягла 50 тисяч гривень.

Окрім того, в топі професії з найвищим зростанням зарплати опинилися й інші спеціальності: кредитні експертии, інструктори автошкіл, теплотехніки та інші. Так, зарплата кредитних експертів зросла на 57%, інструкторів автошкіл — на 56%, а теплотехніків — на 56%. Зростання зарплати також торкнулося керівників мережевих магазинів, фермерів, продюсерів та спеціалістів у багатьох інших галузях.

Рейтинг професій з найбільшими збільшеними заробітними платами:

Ортодонт — 50 000 грн (+100%)

Кредитний експерт — 23 500 грн (+57%)

Інструктор автошколи — 35 000 грн (+56%)

Теплотехнік — 35 000 грн (+56%)

Керуючи мережевими магазинами — 30 000 грн (+50%)

Фермер — 60 000 грн (+50%)

Продюсер — 42 500 грн (+49%)

Начальник транспортного відділу — 42 500 грн (+47%)

Оцінювач — 23 300 грн (+46%)

Плиточник — 40 000 грн (+45%)

Електронник — 32 500 грн (+44%)

Укладальник плитки — 32 500 грн (+44%)

За даними медіанних зарплат, найпопулярнішою професією залишаються продавці-консультанти із середньою зарплатою 19 тисяч гривень. На другому місці — менеджери з продажу (30 тисяч гривень), а на третьому — водії, чия середня заробітна плата становить 29 тисяч гривень.

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