Мольфар поділився прогнозом відносно того, чи закінчиться війна в Україні у 2025 році.

Мольфар Максим Гордєєв зробив розклад карт Таро, щоб спрогнозувати завершення війни в Україні.

За його словами, 2025 рік може стати переломним для українського суспільства, але для справжньої перемоги потрібні не лише зусилля ЗСУ, але й об’єднання народу.

Мольфару випала карта "Туз Пентаклів", що символізує нові можливості, у тому числі фінансові, йдеться про зміни, які можуть відбутися на краще.

"Для України це означає не лише приплив коштів, але й роботу над завершенням війни", – повідомив мольфар.

Гордєєв додав, у його розумінні перемога виходить за рамки звичайного припинення вогню, перемога – це повернення всіх українських територій, хоча цей процес може бути поступовим.

Джерело: obozrevatel.

До слова, астролог назвала найнебезпечніші міста в Україні до 2025 року, а також розповіла, як може закінчитися війна.

Війна в Україні може закінчитися заморозкою, також вона назвала найнебезпечніші міста найближчим часом.

Астролог Ангеліна Вакуліна прогнозує, що варто чекати на нові обстріли по Україні.

Також вона додала, що карти не показують окупації великих українських міст, проте, за її словами, можливе заморожування війни.

У списку найнебезпечніших міст в Україні найближчим часом: Суми, Чернігів, Київ, Одеса, Харків, Донецька та Луганська області.

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