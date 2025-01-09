До вашої уваги пропонується гороскоп на картах Таро для всіх знаків зодіаку з прогнозом на 10 січня.

Щоденний гороскоп картами Таро для всіх знаків зодіаку, 10 січня, сезон Козерога виявився важким для всіх.

У світі відбувається так багато подій, і недільне Таро закликає всіх нас спробувати отримати максимальну користь з того, що йде не так.

Знайдіть свою особисту силу - таке головне послання неділі, оскільки нумерологія цього дня несе в собі енергію числа життєвого шляху 8, джерела енергії.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знаку зодіаку на 10 січня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Шістка Кубків

На цей раз все по-іншому. Ви збираєтеся випробувати взаємне кохання. І не просто кохання. Кохання рівних ось-ось розквітне.

Важко буде відчути його справжність. Вам навіть не доведеться домагатися тієї прихильності чи уваги, яких ви прагнете.

Це прийде до вас природним чином і розквітне на повну силу. Ви побачите це таким, яке воно є, і, можливо, вперше відчуєте, яке це знати і бути відомим.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Лицар Пентаклей, Перевернутий

Утихомиріть свою потребу бути правим. Деякі битви неможливо виграти, коли ви так зайняті тим, щоб наполягати на тому, що ваш інтелект і ваші думки вірні.

Хоча ви ніколи не підете на компроміс і не зміните своєї думки, все одно важливо бачити людей такими, якими вони є, і намагатися їх слухати.

Як ви можете вплинути, якщо не дозволите іншим говорити? Дайте простір, навіть якщо це важко, і вислухайте інший бік.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Туз Меч, Перевернутий

Отже, у вас немає нових ідей. Коли ваш розум вигорів і ви відчуваєте, що вам набридли мирські драми, зверніться до природи. Відновіть свій дух. Робіть те, що змушує вас почуватися щасливими всередині.

Спробуйте звільнити себе від тиску, щоб діяти. Якщо ви витратите трохи часу на те, що живить вашу душу, у вас з'явиться несподівана ідея.

Рак (21 червня – 22 липня)

Сімка Меч, перевернута

То справді був важкий духовний шлях. Ви ставили під сумнів свою віру, і іноді невіра загрожувала знищити всю надію.

Але ви вистояли, ви прорвалися вперед. Ви нарешті наближаєтеся до кінця вашої подорожі. Це дивовижний час для вас. Святкуйте!

Лев (23 липня – 22 серпня)

Колесо Фортуни, перевернуте

Несамовито бачити, як хтось інший отримує роботу, підвищення або можливість, які ви сподівалися отримати. Ви можете не знати, як оговтатися від забиття его.

Усі не можуть бути першими. Можливо, ці двері зачинилися для вас, щоб ви були змушені вийти із зони комфорту.

Можливо, для вас є більш сприятлива ситуація, і не усвідомлюючи цього, залишатися тут було б рівносильно згоді за меншу плату, ніж ви заслуговували.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Четвірка Мечів

Дайте собі час подумати та спланувати. Іноді ви заощаджуєте більше часу, коли вибудовуєте початок свого розкладу з обережним та продуманим наміром.

Ви будете здивовані, скільки часу ви заощадите, коли знатимете, що саме хочете закінчити насамперед, а потім відповідним чином розподіліть свою енергію.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Справедливість, перевернута

Несправедливість життя і те, що люди, закони та правила не завжди працюють так, як їм належить, можуть стати справжнім тягарем для вашого серця.

Ви можете поділитися своєю думкою та політичними проблемами, зателефонувавши або написавши про свої побоювання.

Хоча це і вимагає більше роботи, ніж вам хотілося б, поділіться своїми побоюваннями та пристрастю до того, що ви вважаєте за правильне.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

П'ятірка Жезлів, Перевернута

Зміни можуть бути часом. «Але цей шлях менш хаотичний і більш передбачуваний. Ви можете бути настільки знайомі з навколишньою драмою, що відчуваєте, що якщо її немає, щось не так.

Постарайтеся не хвилюватися, коли життя стає занадто тихим. Нехай спокій, який ви відчуваєте зараз, переконає вас у тому, що життя рухається у більш позитивному напрямку.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Лицар Мечів

Ваша рішучість є твердою, і ви точно знаєте, що вам потрібно робити. Цього разу ви можете зосередитись виключно на вибраній цілі чи задачі.

Вам може бути важко ігнорувати тиск однолітків, але ви можете це зробити. Постарайтеся не жити всім. Робіть те, що, як ви знаєте, ви маєте робити.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Помірність, перевернута

Як тільки ви навчитеся хоча б на короткий час уникати соціальних мереж, новин і навколишнього світу, ви зрозумієте, наскільки тихо і прекрасно може бути ваш простір.

Слухайте класичну музику. Поміркуйте про тишу. Дозвольте собі глибоко дихати. Віддайтеся спокою і дозвольте своєму розуму поміркувати про вищі думки.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Трійка кубків

Коли ви почуваєтеся самотнім, зверніться до друга. Іноді хороша компанія друзів може підняти вам настрій і допомогти вам побачити, що бути самотнім не завжди так погано.

Навіть якщо ви знаходитесь у стосунках, хороший друг привносить свіжий елемент кохання у ваше життя. Чому б не збільшити час, який ви проводите з людьми, з якими вам приємно знаходитись поряд, трохи більше щодня?

Риби (19 лютого – 20 березня)

Сонце, перевернуте

Подорож може виявитися не такою, як ви очікували, але це не робить її менш цінною або прекрасною.

Можливо, вам доведеться скоригувати своє визначення «великих речей», але, можливо, ви виявите, що стали щасливішими.

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