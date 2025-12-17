Новий графік руху поїздів у Черкаській області набрав чинності з 14 грудня, і разом з цим, пасажири отримали більше можливостей дістатися Європи, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці АТ "Укрзалізниця", збільшення міжнародних маршрутів дозволяє комфортніше планувати поїздки, адже два пасажирських склади курсують через наш регіон, а далі з пересадкою прямують до європейських міст.

За даними залізничної компанії, кількість міжнародних маршрутів збільшили з 11 до 17. Два з них курсують Черкаської областю.

Новий графік руху поїздів став особливо зручним для пасажирів, які мешкають у регіоні або транзитом прямують далі. №31/32 Запоріжжя - Дніпро - Перемишль відправляється із Запоріжжя о 14:14, з Дніпра о 16:30 і прибуває до Перемишля о 08:30 наступного дня.

Далі передбачена пересадка на потяг EC58 GALICJA до Берліна. А №119 Дніпро - Київ - Хелм вирушає з Дніпра о 22:55, з Києва о 07:51 і прибуває до Хелма о 17:52, після чого пасажири можуть продовжити подорож через Варшаву до Берліна.

"Укрзалізниця" наголошує, що у всіх пасажирських складах до Перемишля передбачені спальні вагони, а також можна дібратися до Європи №63/64 «Оберіг» Харків - Київ - Перемишль.

Новий графік руху поїздів у Черкаській області передбачає, шо даний склад щодня відправляється з Харкова о 23:50, з Києва о 08:05, зі Львова о 14:49 та прибуває до Перемишля о 16:59.

Далі пасажири пересідають на потяг EN 417 / EC 40417 до Мюнхена.

