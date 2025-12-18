Політолог Руслан Бортник пояснив, що звернення президента до парламенту щодо виборів виглядає радше як продовження розмови про можливі вибори, але не підготовка до них, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Така підготовка не ведеться, хоча іноді збори та зустрічі з цього питання проводяться і в ОП, і в парламенті. Якби була підготовка до виборів, президент би вже завтра чи сьогодні прямо вніс свій законопроєкт про зміни до виборчого кодексу України, у якому відрегулював би всі необхідні речі, і ми швиденько увійшли б у процес. Цього немає. Спроба дати доручення парламенту і решта виглядає як продовження діалогу про можливі вибори», – стверджує Руслан Бортник.

Як він нагадує, президент сказав, що звернеться до парламенту, Корнієнко сказав, що є 7 версій законопроєкту, але жодна з них не зареєстрована в парламенті, а щоб пройти через парламент, потрібно хоча б 2 читання, між ними потрібна перерва для внесення змін, тобто це буде величезна дискусія, яка може затягтися надовго. А в ЦВК, додає експерт, завили, що потрібно 6-9 місяців після завершення бойових дій для організації виборчого процесу.

Тому, констатує він, поки це розмови, конкретного плану проведення виборів немає, тут радше влада демонструє, що не тримається за своє місце. А США та росії, пояснює експерт, вибори в Україні потрібні не лише тому, що їм не подобається Зеленський, а тому, що вони хочуть, щоб фінальну мирну угоду підписувала людина з новим виборчим мандатом і не виникало питання легітимності.

«І ми в цьому ключі чудово розуміємо, що в такому розрізі фактично вибори в Україні перетворяться на референдум щодо мирних угод: одні голосуватимуть за кандидата, який підтримує угоду, інші – за кандидата, який проти угоди, треті – за кандидата, який ні там, ні сям, трохи за, трохи проти», – підкреслює Руслан Бортник.

