З 1 січня 2025 року розмір прожиткового мінімуму в Україні залишився незмінним і не зазнав змін протягом цього року.
Це можна побачити в Бюджетній декларації 2024 – 2025.
Який зараз прожитковий мінімум?
Розмір прожиткового мінімуму збільшується в залежності від вікової категорії та соціального статусу особи, як йдеться в Бюджетній декларації на 2024-2025 роки.
Наразі прожитковий мінімум для повнолітніх громадян виглядає так:
3 028 гривень – для працездатних осіб;
2 361 гривня – для осіб, які визнані непрацездатними.
Для дітей прожитковий мінімум складає:
2 563 гривні – для дітей до 6 років;
3 196 гривень – для дітей віком від 6 до 18 років.
Також варто зазначити, що відповідно до Бюджетної декларації на 2025-2027 роки мінімальна зарплата в Україні не зазнає змін і залишиться на рівні 8 000 гривень. Такий самий рівень збережеться й для мінімальних пенсій у 2025 році.
Окрім того, Politeka писала про те, що у грудні 2024 року Володимир-Волинський міський суд відхилив позов чоловіка, який вимагав від "Волиньгазу" скасувати борг за доставку газу в сумі 3874 грн.
Українець, який разом із сім'єю виїхав до Італії ще в 2022 році та перестав користуватися газом, продовжував отримувати платіжки за доставку блакитного палива.
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