Така доплата передбачена для осіб, яким важко обслуговувати себе самостійно і які потребують сторонньої допомоги через хворобу або інші проблеми зі здоров'ям.

В Україні пенсіонери, які потребують догляду через погіршення здоров'я, можуть отримати спеціальну надбавку до своєї пенсії.

Відповідно до закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб", у 2025 році сума цієї виплати може скласти майже 1000 гривень щомісячно.

Пенсіонери, які мають право на таку надбавку, повинні відповідати кільком умовам. По-перше, їм має бути 80 років і більше. По-друге, вони повинні проживати самостійно, без сторонньої допомоги родичів. По-третє, необхідно, щоб людина отримувала пенсію за віком і була визнана потребуючою стороннього догляду.

Надбавка складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що на даний момент становить 944 гривні. Ці кошти можна отримати, звернувшись до Пенсійного фонду України з заявою та відповідними медичними висновками.

Для оформлення надбавки необхідно подати кілька документів, серед яких паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), а також виписка з ПФУ, що підтверджує відсутність інших надбавок на догляд. Окрім цього, варто зазначити, що для отримання цієї доплати пенсіонер також має надати висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує потребу в сторонньому догляді.

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