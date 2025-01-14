Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуск програми "Енергетична стійкість для бізнесу", яка дозволяє підприємцям безкоштовно отримати генератор та зарядну станцію для підтримки діяльності під час енергетичних відключень.
Однак участь у програмі дозволено лише підприємцями з шести областей України, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Міністерство підкреслює важливість підтримки малого та середнього бізнесу, що є ключовою частиною економіки України. Завдяки програмі, яку реалізує Дія.Бізнес у партнерстві з міжнародними організаціями, 60 підприємців з південних та східних регіонів країни отримують енергетичні комплекти, що включають генератор, зарядну станцію та повербанк.
Для участі в програмі підприємці повинні відповідати декільком умовам: вони повинні працювати без зупинок протягом останніх трьох місяців та не мати ознак банкрутства. Окрім того, вони також повинні бути зареєстровані в одній із наступних областей:
Харківська
Дніпропетровська
Запорізька
Миколаївська
Одеська
Херсонська
Мінцифри запрошує підприємців, які відповідають цим вимогам, подавати заявки на отримання енергетичних наборів для підтримки їх бізнесу в умовах енергетичних труднощів.
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