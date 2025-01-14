Для участі в програмі потрібно відповідати декільком умовам.

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуск програми "Енергетична стійкість для бізнесу", яка дозволяє підприємцям безкоштовно отримати генератор та зарядну станцію для підтримки діяльності під час енергетичних відключень.

Однак участь у програмі дозволено лише підприємцями з шести областей України, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Міністерство підкреслює важливість підтримки малого та середнього бізнесу, що є ключовою частиною економіки України. Завдяки програмі, яку реалізує Дія.Бізнес у партнерстві з міжнародними організаціями, 60 підприємців з південних та східних регіонів країни отримують енергетичні комплекти, що включають генератор, зарядну станцію та повербанк.

Для участі в програмі підприємці повинні відповідати декільком умовам: вони повинні працювати без зупинок протягом останніх трьох місяців та не мати ознак банкрутства. Окрім того, вони також повинні бути зареєстровані в одній із наступних областей:

Харківська

Дніпропетровська

Запорізька

Миколаївська

Одеська

Херсонська

Мінцифри запрошує підприємців, які відповідають цим вимогам, подавати заявки на отримання енергетичних наборів для підтримки їх бізнесу в умовах енергетичних труднощів.

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