На початку 2025 року в українських супермаркетах відбулися зміни цін на основні продукти харчування.

Про це свідчать дані, опублікований порталом "Мінфін".

Хліб і соняшникова олія подорожчали, тоді як курячі яйця продемонстрували помітне здешевшання.

Станом на 4 січня вартість курячих яєць пішла на спад. Таким чином, десяток яєць торгової марки "Квочка" категорії С1 тепер коштує в середньому 67,25 грн, що на 11,15 грн дешевше за грудневу ціну. Яйця "Ясенсвіт" (упаковка по 10 штук) також стали доступними: середня вартість знизилася з 78,06 грн у грудні до 76,90 грн.

Натомість соняшникова олія демонструє тенденцію до подорожчання. Рафінована олія "Олейна" (850 мл) зараз коштує в середньому 67 грн, що на 1,13 грн більше, ніж у грудні. Олія "Щедрий Дар" також зросла в ціні: середня вартість становить 74,23 грн проти 73,46 грн на місяць тому.

Ціни на пшеничний хліб теж змінилися. Хліб нарізний (650 г) подорожчав на 2,50 грн, а тепер середня вартість коштує 39,99 грн. Водночас ціна на хліб "Цар Хліб" (600 г) залишилася стабільною – 36,57 грн.

Також Politeka писала про те, що зі збільшенням тарифів на транспортування газу в Україні очікується новий стрибок цін - вже в першій половині 2025 року продукти можуть подорожчати на 20%.

Останні новини України:

Українців попередили про підвищення тарифу на воду: названо суму після можливого зростання.

Українцям приходять завищені платіжки за газ: відомо, чому це може статись.

В Україні діють одразу кілька тарифів на електроенергію: частина українців заплатить менше у грудні.