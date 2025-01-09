Крім того, на ці тварини можуть брати участь у міжнародних виставках та мають знатний родовід.

У Києві на продажу виставили елітного британського короткошерстого кота із золотистим шиншиловим хутром.

Про продаж розповіли в телеграм-каналі “Київ Інфо” та на сайті Телеграф.

Ціна цього пухнастого улюбленця становить понад 200 тисяч гривень. Його можна придбати за 5000 доларів, а кошенят цієї породи оцінюють у 2000 доларів.

Відео, яке показує цього кота, було опубліковано в Instagram фахівця з розведення домашніх тварин the_royal_pet_, але без вказівки ціни.

Особливість цієї породи полягає в тому, що її представники мають спокійний характер, великі розміри та густу, шовковисту шерсть. Їх часто називають "ведмедиками" через схожість з плюшевими іграшками. Висока ціна таких котів пояснюється рідкістю їхнього кольору. Крім того, на ці тварини можуть брати участь у міжнародних виставках та мають знатний родовід.

Ось близькі ціни для котів цієї породи у залежності від класу:

Пет-клас (для домашнього утримання): від 500 до 1500 доларів;

Брід-клас (для розведення): від 1500 до 3000 доларів;

Шоу-клас (для виставок та конкурсів): від 3000 до 7000 доларів.

Ціни на кошенят часто нижчі, проте варто врахувати, що новим власникам потрібно буде витратити додатково на дресирування. Вартість у 2000 доларів за кошеня є максимальною для цієї породи, що означає, що йдеться про тварин, призначених для участі в престижних виставках.

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