Патрульная полиция Киева напомнила водителям о возможности штрафа за нарушение правил на пешеходных переходах.

Об этом сообщили в патрульной полиции столицы.

Недавно инспекторы остановили водителя автомобиля Volkswagen в Шевченковском районе, который не уступил дорогу пешеходам на переходе. Согласно информации полиции, водитель оштрафован за нарушение статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Патрульные разъяснили ему опасность таких действий.

"Напоминаем, что согласно п.п. 18.1 ПДД Украины, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность", – говорится в сообщении.

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 340 гривен, что соответствует 20 тысяч необлагаемым налогом минимумам.

Напомним, многие украинские водители считают, что штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) можно получить только из-за действий на дороге, однако на самом деле патрульные могут налагать штрафы даже на парковке.

В частности, в зимний период многие водители остаются на парковке с включенным двигателем, ожидая кого-то или что-то. При этом часто не пристегивают ремень безопасности, ведь автомобиль стоит и не двигается. Казалось бы, это не должно быть нарушением.

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