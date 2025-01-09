Згідно з статтею ч. 3 ст. 368 КК України, чиновнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно заступника директора одного з департаментів Київської міської державної адміністрації (КМДА) та приватного підприємця-посередника.

Подробиці було повідомлено прес-службою у ДБР. Повідомляється, що обвинувальний акт вже передано до суду.

У квітні 2024 року до ДБР звернулась дружина військовослужбовця, яка тимчасово керувала компанією з перевезень під час служби чоловіка. Її фірма обслуговувала один із київських маршрутів. Жінка повідомила про систематичний тиск з боку чиновника, який погрожував розірвати договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на «співпрацю».

Зокрема, компанія повинна була щотижня передавати чиновнику через підконтрольну фірму 40 тисяч гривень за право працювати на маршруті.

Правоохоронці затримали підприємця-посередника під час отримання чергової «плати» для чиновника. У ході обшуків були вилучені документи та техніка, що підтверджували злочинну діяльність. Посадовця було відсторонено від виконання обов'язків.

Обох фігурантів обвинувачують у отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Згідно з цією статтею, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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