Уряд України планує реформу солідарної пенсійної системи, що внесе зміни в розрахунку пенсійних виплат.

Це передбачено відповідним проєктом закону, розробленим Міністерством соціальної політики.

Що змінюється в пенсійній системі

Основна зміна — коригування формули індексації пенсій. Замість середньої заробітної плати для нарахування пенсії використовуватимуть дані про сплачені страхові внески.

Також скасовують ліміт на максимальний розмір пенсії в солідарній системі. Планується запровадження базової пенсії, яка замінить поточну систему доплат.

Як буде розраховуватися пенсія після реформи

Пенсія складається з двох частин: базової пенсії та страхової.

Базова пенсія — 30% від мінімальної заробітної плати після податків. За мінімальної зарплати в 8 тис. грн вона становила 1,84 тис. грн.

Страхова пенсія розраховуватися через систему балів. За плату ЄСВ із середньої зарплати нараховуватимуть 10 балів щомісяця, що дасть 4,2 тис. балів за 35 років роботи.

Вартість балу визначатиме уряд щороку в березні.

Приклад нарахування пенсії

За 35 років роботи зі середньою зарплатою пенсія складе 4,29 тис. грн страхового компоненту та 1,85 тис. грн базової пенсії. Загалом українець в такому випадку зможе отримувати 6,14 тис. грн. пенсії.

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