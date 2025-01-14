Правительство Украины планирует реформу солидарной пенсионной системы, которая внесет изменения в расчет пенсионных выплат .

Это предусмотрено соответствующим проектом закона , разработанным Министерством социальной политики.

Что меняется в пенсионной системе

Основное изменение – корректировка формулы индексации пенсий. Вместо средней заработной платы для начисления пенсии будут использовать данные об уплаченных страховых взносах.

Также отменяют предел на максимальный размер пенсии в солидарной системе. Планируется введение базовой пенсии, которая заменит текущую систему доплат.

Как будет рассчитываться пенсия после реформы

Пенсия состоит из двух частей: базовой и страховой.

Базовая пенсия – 30% от минимальной заработной платы после налогов. При минимальной зарплате в 8 тыс. грн она составила 1,84 тыс. грн. грн.

Страховая пенсия будет рассчитываться через систему баллов. За плату ЕСВ по средней зарплате будут начислять 10 баллов ежемесячно, что даст 4,2 тыс. баллов за 35 лет работы.

Стоимость балла будет определять правительство каждый год в марте.

Пример начисления пенсии

За 35 лет работы со средней зарплатой пенсия составит 4,29 тыс. грн страхового компонента и 1,85 тыс. грн. грн базовой пенсии. В целом украинец в таком случае сможет получать 6,14 тыс. грн. пенсии.

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