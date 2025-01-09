Непрямі показники свідчать, що зарплати продовжували зростати і в четвертому кварталі 2024 року, наголошують у Нацбанку.

За підсумками третього кварталу 2024 року реальні зарплати українців перевищили довоєнний рівень на 7,2%.

Про це інформує Макроекономічний та монетарний огляд Національного банку України (НБУ). Регулятор зазначає, що швидке зростання зарплати спричинено дефіцитом кадрів на ринку праці. За даними Державної служби статистики, у третьому кварталі минулого року номінальні зарплати зросли на 22,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2023-го, а реальні виплати зросли на понад 14%. У сфері економіки, окрім освіти та мистецтва, реальні доходи вже перевищили рівень третього кварталу 2021 року, тобто довоєнний період.

В умовах війни Державна служба статистики припинила публікувати інформацію про зарплати. Тому НБУ використовував для розрахунків альтернативні показники, зокрема:

середню пенсію;

середню зарплату для нарахування пенсійних виплат від Пенсійного фонду України (ПФУ);

єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

надходження ЄСВ із приватного сектора;

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Непрямі показники свідчать, що зарплати продовжували зростати і в четвертому кварталі 2024 року, наголошують у Нацбанку.

Мінімальна зарплата у 2025 році: прогноз та ризики

Уряд вирішує не підвищувати мінімальну зарплату та прожитковий мінімум цього року. Це може призвести до зниження реальних доходів окремих категорій громадян. У 2025 році мінімальна зарплата залишається на рівні 8 тисяч гривень. З урахуванням прогнозованої інфляції майже на 7% її реальна купівельна ефективність зменшиться.

Ще один показник для порівняння – частка мінімальної зарплати від середньої по країні. У 2025 році вона склала 32,7%, тоді як у країнах Європи цей показник сягає 60%.

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