Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження проти 16-річної матері, яка залишила свою дитину без нагляду в квартирі на кілька днів.

У Києві нещодавно стався інцидент, коли немовля кілька днів перебувало в закритій квартирі без матері, однак, незважаючи на таку зневагу до дитини, ця ситуація не є підставою для позбавлення батьківських прав матері.

Про це повідомила Аксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу Української Гельсінської Спілки з прав людини, в ефірі КИЇВ24.

Вона пояснила, що неповнолітня матір, яка залишилася малечу на кілька днів на самоті у квартирі, не може залишитися без батьківських прав, оскільки це не є достатньою підставою для такого кроку.

Експертка також підкреслила важливість своєчасного реагування на будь-які ознаки неналежного поводження з дітьми та звернення до відповідних органів.

Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження проти 16-річної матері, яка залишила свою дитину без нагляду в квартирі на кілька днів, не виконуючи батьківських обов'язків.

Також Politeka писала про те, що деякі українські жінки мають право подати заяву на дострокову пенсію - це можна зробити у віці 50 років за наявності необхідного стажу.

Заявку можна подати навіть за місяць до досягнення 50 років. Для подання заяви онлайн необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП) та підготувати кольорові копії документів.

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