З’ясувалося також, що для уникнення кримінальної відповідальності організатор схеми був переведений на нижчу посаду.

Викрито посадовця Київської міської державної адміністрації (КМДА) і його спільників, які під час війни привласнили понад 6 млн грн, виділених на закупівлю запчастин для карет швидкої допомоги.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Затримано посадовця комунальної організації "Київмедспецтранс" КМДА та чотирьох його спільників, яких підозрюють у розкраданні бюджетних коштів. За інформацією слідства, вони привласнили гроші, призначені для закупівлі автозапчастин для швидких допомог.

Розслідування встановило, що злочинну схему організував начальник служби матеріально-технічного забезпечення "Київмедспецтрансу". До участі у схемі він залучив трьох директорів підконтрольних приватних компаній і їхнього бухгалтера.

Члени організованої групи спільно розробили план заволодіння бюджетними коштами, розподілили ролі та чітко виконували свої злочинні дії. Зокрема, посадовець "Київмедспецтрансу" завищив вартість тендерних закупівель, допускаючи до участі лише підконтрольні фірми, які й виграли тендер. Після цього ці компанії постачали автозапчастини за завищеними цінами, а надлишкові кошти переводили на власні рахунки.

Судові економічні експертизи підтвердили необґрунтоване завищення цін на понад 6 млн грн. З’ясувалося також, що для уникнення кримінальної відповідальності організатор схеми був переведений на нижчу посаду.

Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу для підозрюваних. Санкції, які передбачаються за інкриміновані злочини, можуть призвести до 12 років ув'язнення, з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

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