Пенсійний фонд відмовив у призначенні пенсії, після чого Пасько звернувся до суду.

Прокурор Лівобережної окружної прокуратури Дніпра Дмитро Пасько намагався через суд вийти на пенсію, маючи лише 8 років і 5 місяців стажу.

Про це йдеться в матеріалах справи 160/27965/24.

Згідно з матеріалами справи, рішення було ухвалено 2 січня 2025 року. Пасько навчався у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого з 2010 по 2015 рік, отримавши вищу освіту за спеціальністю "Правознавство". Після цього працював у виконавчій службі, а з 13 січня 2017 року – в органах прокуратури.

Маючи 8 років і 5 місяців стажу, з яких 7 років і 8 місяців – робота на посадах прокурорів, він звернувся за пенсією. Для цього він вимагав, щоб частина періоду навчання була зарахована до його трудового стажу, а також врахували його інвалідність. Згідно з рішенням медико-соціальної експертної комісії 2017 року, Пасько має ІІ групу інвалідності, що дає право на пенсію при 10 роках стажу замість звичайних 25 років для прокурора.

Пенсійний фонд відмовив у призначенні пенсії, після чого Пасько звернувся до суду. Суд встановив, що інвалідність була йому встановлена ще до початку роботи на посаді прокурора, що стало однією з причин відмови.

Однак суд вирішив, що Пенсійний фонд неправомірно не зарахував частину навчання в університеті до стажу. В результаті, суд постановив зарахувати половину терміну навчання на денній формі в університеті (з 2010 по 2015 роки) до стажу для пенсії.

Суд вказав, що Пенсійний фонд мав би врахувати цей період, оскільки його неврахування суперечить чинному законодавству.

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