Прокурор Лівобережної окружної прокуратури Дніпра Дмитро Пасько намагався через суд вийти на пенсію, маючи лише 8 років і 5 місяців стажу.

Про це йдеться в матеріалах справи 160/27965/24.

Згідно з матеріалами справи, рішення було ухвалено 2 січня 2025 року. Пасько навчався у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого з 2010 по 2015 рік, отримавши вищу освіту за спеціальністю "Правознавство". Після цього працював у виконавчій службі, а з 13 січня 2017 року – в органах прокуратури.

Маючи 8 років і 5 місяців стажу, з яких 7 років і 8 місяців – робота на посадах прокурорів, він звернувся за пенсією. Для цього він вимагав, щоб частина періоду навчання була зарахована до його трудового стажу, а також врахували його інвалідність. Згідно з рішенням медико-соціальної експертної комісії 2017 року, Пасько має ІІ групу інвалідності, що дає право на пенсію при 10 роках стажу замість звичайних 25 років для прокурора.

суд, судовий процес

Пенсійний фонд відмовив у призначенні пенсії, після чого Пасько звернувся до суду. Суд встановив, що інвалідність була йому встановлена ще до початку роботи на посаді прокурора, що стало однією з причин відмови.

Однак суд вирішив, що Пенсійний фонд неправомірно не зарахував частину навчання в університеті до стажу. В результаті, суд постановив зарахувати половину терміну навчання на денній формі в університеті (з 2010 по 2015 роки) до стажу для пенсії.

Суд вказав, що Пенсійний фонд мав би врахувати цей період, оскільки його неврахування суперечить чинному законодавству.

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