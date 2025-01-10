Послуга безкоштовна, оскільки її вартість вже включена в тариф на розподіл газу, який сплачують споживачі.

Власники газових лічильників зобов'язані своєчасно проводити їх повірку, яку здійснює кваліфікований спеціаліст.

Про це попередила Держпродспоживслужба та пояснила, чому українцям варто це зробити.

Регулярна повірка гарантує правильну роботу лічильника. Якщо перевірку не проводити, є ризик, що прилад почне показувати неправильні показники, що призведе до переплат за газ.

З часом усі прилади зношуються, і саме спеціаліст визначить стан лічильника. У деяких випадках може бути необхідна його заміна.

Оператор газорозподільних мереж повинен попередити споживачів про необхідність проведення повірки.

"На період зняття лічильника газу для проведення періодичної повірки оператор газорозподільних систем встановлює лічильники газу з обмінного фонду", – додали у прес-службі Держпродспоживслужбі. Послуга повірки безкоштовна, оскільки її вартість вже включена в тариф на розподіл газу, який сплачують споживачі.

Нагадаємо, що за січень українці заплатять за газ за тими ж річними тарифами, що й раніше. Зокрема клієнти "Нафтогазу" – 7,96 грн за кубометр.