Водночас правоохоронці зазначають, що не всі дотримуються цього правила, і часто виявляють порушення, притягуючи порушників до відповідальності.

Патрульна поліція Київської області нагадала водіям про важливе правило дорожнього руху, яке не тільки допомагає уникнути аварій, але й може вберегти від штрафів.

Про це йдеться в прес-службі правоохоронців у Facebook.

"Базове та елементарне правило дорожнього руху, яке знають усі: на заборонний сигнал світлофора - зупинись", — зазначили у патрульній поліції.

Водночас правоохоронці зазначають, що не всі водії дотримуються цього правила, і часто виявляють порушення, притягуючи порушників до відповідальності.

Як приклад, патрульні опублікували відео, на якому зафіксовано кілька випадків проїзду на червоне світло на вулиці Київський Шлях у місті Бориспіль, де між порушеннями минуло лише 10 хвилин.

У обох випадках поліція: зупинила водіїв, провела профілактичні бесіди, винесла постанови за частиною 2 статті 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.

Штраф за таке порушення складає 510 гривень. Однак порушення цього правила може призвести до серйозних наслідків, зокрема ДТП з потерпілими або загиблими.

Патрульна поліція закликає усіх учасників дорожнього руху: берегти себе, дотримуватися правил дорожнього руху, не ігнорувати сигнали світлофора.

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