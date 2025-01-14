Вони звільняються від сплати збору на період окупації або бойових дій.

Фізичні особи-підприємці (ФОП) мають певні підстави для звільнення від сплати військового збору, але пільги не поширюються на підприємців, які працюють без найнятих працівників.

Нещодавно в мережі з'явилася інформація, що ФОПи 1-ї та 2-ї групи можуть не платити військовий збір під час відпустки або захворювання, якщо лікарняний триває більше 30 днів. Також говорилося про пільги для ФОПів без найнятих працівників. Однак це не зовсім відповідає дійсності. Як повідомив податковий консультант Михайло Смокович, такої пільги не існує.

"Протягом 1 місяця на рік ФОП дійсно може скористатись правом на податкові канікули і на 1 та 2 групі не платити ні військовий збір, ні єдиний податок. Це за умови, що ФОП не має найманих працівників і в цей місяць не отримував доходу. А от другий пункт - це фейк. Не існує пільги по військовому збору по факту відсутності найманих працівників", — зазначив експерт.

Хто має право на пільги з військового збору?

Згідно з новим законом №4113, пільги на військовий збір мають ФОПи 1-ї та 2-ї груп, чиї податкові адреси знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій. Вони звільняються від сплати збору на період окупації або бойових дій.

Також звільняються від військового збору ФОПи, якщо їхні доходи не підпадають під оподаткування ПДФО або оподатковуються за нульовою ставкою, а також ті, кого мобілізували до лав ЗСУ.

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