Зловмисники залишаються під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ та Національна поліція ліквідували на Хмельниччині диверсійну групу фсб, яка підірвала залізничну колію, по якій рухався вантажний потяг Укрзалізниці.

Про це повідомили у СБУ.

Двоє зловмисників виготовили саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням, начинений тротилом і пластидом, та заклали його під рейки. Вибухівка була активована, коли наближався локомотив. Для "звітності" перед окупантами їхні спільники зняли підрив колії на відео.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Машиніст зумів вчасно зупинити потяг, а після проведення ремонту залізничної колії, вантажний ешелон продовжив свою подорож до кінцевої точки.

Правоохоронці затримали зловмисників протягом кількох годин "по гарячих слідах". При спробі втечі вони змінили автомобіль, щоб заплутати сліди, але це не допомогло. Під час обшуку в них знайшли частини вибухівки та мобільні телефони з доказами диверсійної діяльності.

Поплічниками терористів виявились двоє чоловіків з Хмельниччини віком 28 і 29 років. Один з них — наркозалежний, а інший — дезертир, який втік з військової частини та переховувався.

До рук фсб ці молодики потрапили, шукаючи «легкий» заробіток через тематичні канали в Телеграмі. Проте замість обіцяних грошей від росії, вони отримали підозру від Служби безпеки України за статтею 113 (диверсія в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмисники залишаються під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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